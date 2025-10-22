فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون ١٩ فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌۭ وَٰحِدَةٌۭ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٩ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

﴿فَإِنَّمَا هِیَ﴾ ضَمِير مُبْهَم يُفَسِّرهُ ﴿زَجۡرَةࣱ﴾ أَيْ صَيْحَة ﴿وَ ٰ⁠حِدَةࣱ فَإِذَا هُمۡ﴾ أَيْ الْخَلَائِق أَحْيَاء ﴿یَنظُرُونَ ١٩﴾ مَا يُفْعَل بِهِمْ