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٣

[ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (١٨١) ] وه‌ سڵاوی خوای گه‌وره‌ له‌سه‌ر پێغه‌مبه‌ران و نێردراوانی خوای گه‌وره‌ بێت له‌ دونیاو قیامه‌تدا.