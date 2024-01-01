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٣
Ему покорно и подвластно все сущее. Он велик настолько, что превыше всех несовершенных качеств, которые приписывают Ему многобожники.

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