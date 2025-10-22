قل نعم وانتم داخرون ١٨ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَٰخِرُونَ ١٨ undefined undefined undefined undefined undefined

ولما كان هذا منتهى ما عندهم، وغاية ما لديهم، أمر اللّه رسوله أن يجيبهم بجواب مشتمل على ترهيبهم فقال: { قُلْ نَعَمْ } ستبعثون، أنتم وآباؤكم الأولون { وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ } ذليلون صاغرون، لا تمتنعون، ولا تستعصون على قدرة اللّه.