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٣

[ وَأَبْصِرْ ] وه‌ تۆ ته‌ماشا بكه‌ كاتێك كه‌ تێكئه‌شكێن و ئه‌كوژرێن له‌ جه‌نگى به‌در [ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٩) ] وه‌ خۆیشیان به‌ چاوی خۆیان ئه‌و شته‌ ئه‌بینن به‌ڵام سوودیان پێ ناگه‌یه‌نێ.