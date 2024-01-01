undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
[ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ ] ئه‌ی محمد - صلی الله علیه وسلم - وه‌ تۆ پشتیان تێ بكه‌ [ حَتَّى حِينٍ (١٧٨) ] تا كاتی دیاریكراویان كه‌ خوای گه‌وره‌ سزایان ئه‌دات و تێكیانئه‌شكێنێ.

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%