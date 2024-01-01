أنت تقرأ التفسير لمجموعة الآيات 37:178 إلى 37:179
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٣
وأعرض عنهم حتى يأذن الله بعذابهم، وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من العذاب والنكال.

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