أنت تقرأ التفسير لمجموعة الآيات 37:176 إلى 37:177
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٣
أفبنزول عذابنا بهم يستعجلونك أيها الرسول؟ فإذا نزل عذابنا بهم، فبئس الصباح صباحهم.