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٣

[ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٤) ] ئه‌ی محمد - صلی الله علیه وسلم - پشتیان تێ بكه‌و ئارام بگره‌ له‌سه‌ر ئازاریان تا كاتی دیاریكراویان دێت كه‌ خوای گه‌وره‌ له‌ناویان ئه‌بات.