اواباونا الاولون ١٧ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧ undefined undefined undefined

٣

[ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ (١٧) ] ئایا باوك و باپیره‌ سه‌ره‌تاكانیشمان ئه‌وانیش زیندوو ئه‌كرێنه‌وه‌ كه‌ ئێستا ڕزیون له‌ناو خۆڵدا؟