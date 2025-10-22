اواباونا الاولون ١٧ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١٧ undefined undefined undefined

٣

﴿أَوۡ ءَابَاۤؤُنَا ٱلۡأَوَّلُونَ ١٧﴾ بِسُكُونِ الْوَاو عَطْفًا بِأَوْ وَبِفَتْحِهَا وَالْهَمْزَة لِلِاسْتِفْهَامِ وَالْعَطْف بِالْوَاوِ وَالْمَعْطُوف عَلَيْهِ مَحَلّ إنَّ وَاسْمهَا أَوْ الضَّمِير فِي لَمَبْعُوثُونَ وَالْفَاصِل هَمْزَة الِاسْتِفْهَام