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٣
﴿لَوۡ أَنَّ عِندَنَا ذِكۡرࣰا﴾ كِتَابًا ﴿مِّنَ ٱلۡأَوَّلِینَ ١٦٨﴾ أَيْ مِنْ كُتُب الْأُمَم الْمَاضِيَة