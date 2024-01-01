undefined undefined undefined undefined

٣

وإنا لنحن المسبحون أي المصلون ، قاله قتادة . وقيل : أي : المنزهون الله عما أضافه إليه المشركون . والمراد أنهم يخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة وليسوا معبودين ولا بنات الله .