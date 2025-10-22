ااذا متنا وكنا ترابا وعظاما اانا لمبعوثون ١٦ أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًۭا وَعِظَـٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٦ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (١٦) ] به‌دووری ئه‌زانن زیندوو ببنه‌وه‌و به‌درۆى ده‌زانن و ده‌ڵێن: كه‌ ئێمه‌ مردین و بووین به‌ خۆڵ و ئێسقانه‌كانمان ڕزی ئایا له‌ دوای ئه‌وه‌ ئێمه‌ زیندوو ئه‌كرێینه‌وه‌؟