واذا راوا اية يستسخرون ١٤ وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤

﴿وَإِذَا رَأَوۡا۟ ءَایَةࣰ﴾ كَانْشِقَاقِ الْقَمَر ﴿یَسۡتَسۡخِرُونَ ١٤﴾ يُسْتَهْزَءُونَ بها