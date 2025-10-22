واذا ذكروا لا يذكرون ١٣ وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣ undefined undefined undefined undefined undefined

٣

﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا۟﴾ وُعِظُوا بِالْقُرْآنِ ﴿لَا یَذۡكُرُونَ ١٣﴾ لَا يتعظون