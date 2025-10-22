واذا ذكروا لا يذكرون ١٣ وَإِذَا ذُكِّرُوا۟ لَا يَذْكُرُونَ ١٣ undefined undefined undefined undefined undefined

وقوله - تعالى - ( وَإِذَا ذُكِّرُواْ لاَ يَذْكُرُونَ . وَإِذَا رَأَوْاْ آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ) بيان لشدة تماديهم فى الباطل ، وإصرارهم عليه .أى : أن هؤلاء القوم من دأبهم ومن صفاتهم الملازمة لهم ، أنهم إذا وعظوا بما ينفعهم لا يتعظون .