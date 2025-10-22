فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طين لازب ١١ فَٱسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَـٰهُم مِّن طِينٍۢ لَّازِبٍۭ ١١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

После того как Аллах напомнил людям о существовании огромных небесных тел, Он повелел Своему посланнику призвать неверующих призадуматься над творениями Господа. Они отказываются уверовать в воскрешение после смерти. Но разве воскресить усопших людей труднее, чем сотворить могучие небеса и огромные планеты? Вне всякого сомнения, многобожники признаются в том, что сотворить небеса и землю намного сложнее, чем воскресить человека. Все это обязывает людей уверовать в жизнь после смерти. Но это не является единственным доказательством правдивости воскрешения. Всевышний сотворил человека из хорошей глины. Он сказал: «Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, полученной из видоизмененной грязи» (15:26). Если человек задумается над тем, как он появился на свет, то поймет, что сотворить человека из вязкой глины сложнее, чем воссоздать его после смерти.