الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ١٠
إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌۭ ثَاقِبٌۭ ١٠
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
﴿إِلَّا مَنۡ خَطِفَ ٱلۡخَطۡفَةَ﴾ مَصْدَر أَيْ الْمَرَّة وَالِاسْتِثْنَاء مِنْ ضَمِير يَسَّمَعُونَ أَيْ لَا يَسْمَع إلَّا الشَّيْطَان الَّذِي سَمِعَ الْكَلِمَة مِنْ الْمَلَائِكَة فَأَخَذَهَا بِسُرْعَةٍ ﴿فَأَتۡبَعَهُۥ شِهَابࣱ﴾ كَوْكَب مُضِيء ﴿ثَاقِبࣱ ١٠﴾ يَثْقُبهُ أَوْ يُحْرِقهُ أَوْ يَخْبِلهُ