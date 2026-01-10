والصافات صفا ١ وَٱلصَّـٰٓفَّـٰتِ صَفًّۭا ١ undefined undefined undefined

٣

سووره‌تی (صافات) واته‌: پۆله‌ رێكه‌كان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا (١) ] خوای گه‌وره‌ سوێند ئه‌خوات به‌ فریشته‌كان كه‌ له‌ ئاسماندا پۆلیان به‌ستووه‌ و پۆل پۆل به‌ ڕێكی ڕاوه‌ستاون وه‌كو پۆلى موسڵمانان له‌ نوێژدا.