فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون ٨٣ فَسُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى بِيَدِهِۦ مَلَكُوتُ كُلِّ شَىْءٍۢ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٣

﴿فَسُبۡحَـٰنَ ٱلَّذِی بِیَدِهِۦ مَلَكُوتُ﴾ مُلْك زِيدَتْ الْوَاو وَالتَّاء لِلْمُبَالَغَةِ أَيْ الْقُدْرَة عَلَى ﴿كُلِّ شَیۡءࣲ وَإِلَیۡهِ تُرۡجَعُونَ ٨٣﴾ تُرَدُّونَ فِي الْآخِرَة