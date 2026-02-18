تسجيل الدخول
يس
٨٢
٨٢:٣٦
انما امره اذا اراد شييا ان يقول له كن فيكون ٨٢
إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢
إِنَّمَآ
أَمۡرُهُۥٓ
إِذَآ
أَرَادَ
شَيۡـًٔا
أَن
يَقُولَ
لَهُۥ
كُن
فَيَكُونُ
٨٢
العربية
التفسير الميسر
إنما أمره سبحانه وتعالى إذا أراد شيئًا أن يقول له:
«كن»
فيكون، ومن ذلك الإماتة والإحياء، والبعث والنشور.
