٣

{ألا}: كلمة تنبيه ينبه بها المخاطب.{إنهم هم المفسدون}: أنفسهم بالكفر والناس بالتعويق عن الإيمان.{ولكن لا يشعرون}: أي لا يعلمون أنهم مفسدون؛ لأنهم يظنون أن الذي هم عليه من إبطان الكفر صلاح.وقيل: لا يعلمون ما أعد الله لهم من العذاب.