٣

"ونزعنا من كل أمة شهيدا" قال مجاهد: يعني رسولا "فقلنا هاتوا برهانكم" أي على صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء "فعلموا أن الحق لله" أي لا إله غيره فلم ينطقوا ولا يحيروا جوابا "وضل عنهم ما كانوا يفترون" أي ذهبوا فلم ينفعوهم.