undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿یَوۡمَ یُنَادِیهِمۡ فَیَقُولُ أَیۡنَ شُرَكَاۤءِیَ ٱلَّذِینَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ ٧٤﴾ ذَكَرَ ثَانِيًا لِيَبْنِيَ عَلَيْهِ

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%