٣

وهذا أيضا نداء ثان على سبيل التوبيخ والتقريع لمن عبد مع الله إلها آخر يناديهم الرب تعالى على رءوس الأشهاد فيقول. "أين شركائي الذين كنتم تزعمون" أي في دار الدنيا.