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وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون تقدم معناه ، وأنه المنفرد بالوحدانية ، لأن جميع المحامد ، إنما تجب له وأن لا حكم إلا له وإليه المصير .