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٣

﴿وَرَبُّكَ یَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ﴾ تُسِرّ قُلُوبهمْ مِنْ الْكُفْر وَغَيْره ﴿وَمَا یُعۡلِنُونَ ٦٩﴾ بِأَلْسِنَتِهِمْ مِنْ ذلك