undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
﴿وَرَبُّكَ یَعۡلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمۡ﴾ تُسِرّ قُلُوبهمْ مِنْ الْكُفْر وَغَيْره ﴿وَمَا یُعۡلِنُونَ ٦٩﴾ بِأَلْسِنَتِهِمْ مِنْ ذلك

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%