٣

[ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ] وه‌ له‌و ڕۆژه‌دا خوای گه‌وره‌ بانگیان ئه‌كات [ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ (٦٥) ] پێیان ده‌فه‌رمێت: ئێوه‌ چی وه‌ڵامی نێردراو و پێغه‌مبه‌رانی خوای گه‌وره‌تان دایه‌وه‌.