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٣

﴿وَ﴾ اذْكُرْ ﴿یَوۡمَ یُنَادِیهِمۡ﴾ اللَّه ﴿فَیَقُولُ أَیۡنَ شُرَكَاۤءِیَ ٱلَّذِینَ كُنتُمۡ تَزۡعُمُونَ ٦٢﴾ هم شركائي