undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
٣
الذين آتيناهم الكتاب من قبل القرآن -وهم اليهود والنصارى الذين لم يبدِّلوا- يؤمنون بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام.

تعظيم تجربتك مع موقع Quran.com!
ابدأ جولتك الآن:

٠%