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٣
﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا﴾ بَيَّنَّا ﴿لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ﴾ الْقُرْآن ﴿لَعَلَّهُمۡ یَتَذَكَّرُونَ ٥١﴾ يَتَّعِظُونَ فَيُؤْمِنُونَ

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