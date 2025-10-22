وما اضلنا الا المجرمون ٩٩ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩ undefined undefined undefined undefined undefined

٣

[ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (٩٩) ] وه‌ هیچ كه‌سێك ئێمه‌ی گومڕا نه‌كرد ته‌نها ئه‌م تاوانبارانه‌ نه‌بێ له‌ جن و مرۆڤ.