تالله ان كنا لفي ضلال مبين ٩٧ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِى ضَلَـٰلٍۢ مُّبِينٍ ٩٧

[ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٩٧) ] ژێرده‌سته‌كان به‌ سه‌ركرده‌و گه‌وره‌كانیان ئه‌ڵێن: سوێند به‌ خوای گه‌وره‌ ئێمه‌ له‌ گومڕاییه‌كی زۆر ئاشكرادا بووین.