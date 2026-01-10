قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦ قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦ undefined undefined undefined undefined undefined

٣

{مشتومڕی نێوان سەركردەكان‌و شوێنكەوتوانیان لەناو ئاگری دۆزەخ} [ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ (٩٦) ] ئه‌وان هه‌موویان له‌ناو دۆزه‌خدا ده‌مه‌قاڵێ ئه‌كه‌ن و ئه‌ڵێن: