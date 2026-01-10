قالوا وهم فيها يختصمون ٩٦
قَالُوا۟ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ٩٦
٣

ওরা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে,