فكبكبوا فيها هم والغاوون ٩٤ وجنود ابليس اجمعون ٩٥

فَكُبْكِبُوا۟ فِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُۥنَ ٩٤ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ٩٥