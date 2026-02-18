تسجيل الدخول
الشعراء
٩٢
٩٢:٢٦
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢
وَقِيلَ
لَهُمۡ
أَيۡنَ
مَا
كُنتُمۡ
تَعۡبُدُونَ
٩٢
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 26:91إلى 26:92
Рай будет близок к праведникам, которые при жизни на земле выполняли Божьи повеления, не преступали Его запреты и страшились Его божественного гнева. А что касается заблудших грешников, которые увязали в грехах и неповиновении, отвергали Божьих посланников и отрицали принесенную ими истину, то перед их глазами возникнет огненная Геенна, в которой собраны самые страшные муки и страдания.
