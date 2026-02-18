تسجيل الدخول
ساهم في مهمتنا
تبرع
ساهم في مهمتنا
تبرع
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الشعراء
٩٢
٩٢:٢٦
وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون ٩٢
وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ٩٢
وَقِيلَ
لَهُمۡ
أَيۡنَ
مَا
كُنتُمۡ
تَعۡبُدُونَ
٩٢
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
التدبرات هي آراء شخصية (يتم مراجعتها لضمان الجودة) ولا ينبغي اعتبارها تفسيرات مُعتمدة.
Maha Ezzeddine
قبل ٧ سنوات
·
المراجع
سورة ٢٦ و آية ٦:٣٢
تم النشر فى
Muslim American Society
There are certain pairs of Allah's names that really stand out in certain surahs.
Every name of Allah has multilayered meanings, but when it is combined with another name, as is often in the Quran, it adds an entirely new dimension of that same name.
Al-Azeez (Almighty) is usually paired with Al-Hakeem (The wise), or sometimes Al-Aleem (The All knowing).
In a few places in the Quran Al-Azeez is paired with Al-Raheem. 13 to be exact.
9 of th...
عرض المزيد
١٨
٢
اقرأ المزيد على QuranReflect
Notes placeholders
close