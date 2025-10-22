فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المومنين ١١٨ فَٱفْتَحْ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ فَتْحًۭا وَنَجِّنِى وَمَن مَّعِىَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٨ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا ] وه‌ جیاوازی و جیاكاری و بڕیارێك بده‌ له‌ نێوان من و ئه‌واندا تا ده‌ركه‌وێ كێمان له‌سه‌ر حه‌قین وه‌ كێمان له‌سه‌ر باتڵین [ وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١١٨) ] وه‌ خۆم و ئه‌و باوه‌ڕدارانه‌ی له‌گه‌ڵمدان ڕزگارمان بكه‌ وه‌ ئه‌وان له‌ناو بده‌.