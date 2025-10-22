قالوا لين لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ١١٦ قَالُوا۟ لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١١٦ undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

عدل قوم نوح عن المحاورة إلى التهديد، فقالوا له: لئن لم ترجع -يا نوح- عن دعوتك لتكوننَّ مِنَ المقتولين رميًا بالحجارة.