قال وما علمي بما كانوا يعملون ١١٢ قَالَ وَمَا عِلْمِى بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ١١٢

[ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١١٢) ] نوح - صلی الله علیه وسلم - فه‌رمووی: من زانیاریم به‌ ئیشوكارو پیشه‌ی ئه‌وان نیه‌و پێویستم به‌و شته‌ نیه‌ ته‌نها داوا ئه‌كه‌م كه‌ ئیمان بێنن.