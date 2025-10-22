۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١ ۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١ undefined undefined undefined undefined undefined undefined

[ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ (١١١) ] وتیان: ئایا ئێمه‌ ئیمان به‌ تۆ بێنین له‌ كاتێكدا كه‌سانێكی نزم و فه‌قیرو هه‌ژار دوای تۆ كه‌وتوونه‌؟ له‌گه‌ڵ ئه‌واندا ئیمان به‌ تۆ بێنین؟