۞ قالوا انومن لك واتبعك الارذلون ١١١ ۞ قَالُوٓا۟ أَنُؤْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١١

﴿قَالُوۤا۟ أَنُؤۡمِنُ﴾ نُصَدِّق ﴿لَكَ﴾ لِقَوْلِك ﴿وَٱتَّبَعَكَ﴾ وَفِي قِرَاءَة {وَأَتۡبَـٰعُكَ} جَمْع تَابِع مُبْتَدَأ ﴿ٱلۡأَرۡذَلُونَ ١١١﴾ السَّفَلَة كالحاكة والأساكفة