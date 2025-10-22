فاتقوا الله واطيعون ١٠٨ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٨ undefined undefined undefined undefined

[ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٠٨) ] وه‌ ئێوه‌ ته‌قواى خوای گه‌وره‌ بكه‌ن وه‌ گوێڕایه‌ڵى منیش بكه‌ن.