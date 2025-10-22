اني لكم رسول امين ١٠٧
إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌۭ ١٠٧
٣

( إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ ) من الله ( أمِينٌ ) على وحيه إلي, برسالته إياي إليكم.