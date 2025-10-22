وان ربك لهو العزيز الرحيم ١٠٤ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٠٤ undefined undefined undefined undefined undefined undefined

٣

[ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ (١٠٤) ] وه‌ به‌ دڵنیایى په‌روه‌ردگارت زۆر به‌ عیززه‌ت و باڵاده‌سته‌ وه‌ زۆر به‌ڕه‌حم و سۆزو به‌زه‌ییه‌.