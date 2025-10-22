فلو ان لنا كرة فنكون من المومنين ١٠٢ ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ١٠٣

فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةًۭ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٢ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١٠٣