ولا صديق حميم ١٠١ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١

Проповедники зла отвратили нас от прямого пути и предложили нам вступить на путь заблуждения и неверия. Они привели нас в Адское Пламя, и нет теперь у нас ни заступников, ни преданных друзей. Никто не заступится за нас перед Аллахом, и никто не избавит нас от наказания. У нас даже нет искренних друзей, которые бы поддержали нас в этот трудный час. Здесь все не так, как это было в мирской жизни. Все это означает, что адские мученики потеряют надежду на счастье и благополучие и пожелают вернуться в земной мир для того, чтобы начать творить добро.