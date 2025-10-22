ولا صديق حميم ١٠١
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍۢ ١٠١
[ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (١٠١) ] وه‌ هیچ هاوڕێیه‌كی خۆشه‌ویست و نزیكمان نیه‌ كه‌ ڕزگارمان بكات.